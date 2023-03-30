جنود أوكرانيون أنهوا تدريبهم على نظام باتريوت في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البنتاغون الخميس أن بضع عشرات من الجنود الأوكرانيين كانوا يتلقون تدريباً في الولايات المتحدة منذ بداية كانون الثاني يناير على كيفية استخدام وصيانة نظام باتريوت للدفاع الجوي، أنهوا هذا التدريب وعادوا إلى أوروبا.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت نهاية 2022 تسليم كييف هذا النظام المتطور من صواريخ أرض-جو، علماً بأن أوكرانيا كانت تطالب به منذ وقت طويل لاحتواء الهجمات الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر "هذا الأسبوع، أنهى 65 جندياً من الدفاع الجوي الأوكراني تدريبهم على باتريوت في فورت سيل بأوكلاهوما، وقد عادوا إلى أوروبا".

وأضاف أنهم سيفيدون من أنظمة باتريوت التي سلمتها الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا لأوكرانيا، لافتاً إلى أن الجيش الأمريكي درب أكثر من سبعة آلاف عسكري أوكراني منذ بدء الغزو الروسي.

وتستطيع صواريخ باتريوت خصوصاً إسقاط صواريخ عابرة للقارات وأخرى بالستية قصيرة المدى وطائرات على ارتفاع يتجاوز إلى حد بعيد أنظمة الدفاع التي سلمت حتى اليوم.