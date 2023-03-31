سیاسة

لافروف يزور تركيا الأسبوع المقبل

author_image سوار أحمد
ترکیا لافروف تشاويش أوغلو تركيا روسيا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري زيارة رسمية إلى تركيا يومي 6 و 7 أبريل المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الروسية موسكو الخميس.

وأشارت زاخاروفا إلى أن لافروف سيتوجه إلى تركيا في زيارة تستغرق يومين 6 و 7 أبريل بدعوة من نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو .

وقالت: "من المقرر خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والسياحة ، والعديد من القضايا المختلفة".

ولفتت إلى أنه سيتم مناقشة القضايا الدولية الحالية بما فيها الوضع في أوكرانيا وسوريا وإقليم قره باغ الأذربيجاني، كما ستكون هناك أيضًا محادثات حول آسيا الوسطى، وأفغانستان.

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