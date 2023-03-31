سیاسة

رئيس الاقليم يُهنئ الحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني بذكرى تأسيسهما

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني الحزب الشيوعي تهنئة

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة، الحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسهما.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان بهذه المناسبة، "في ذكرى تأسيس الحزبين أتقدم بأحر التهاني إلى رئاستي وأعضاء وجماهير الحزبين، ونأمل لهم التوفيق، وننظر بإحترام وتقدير إلى دور وتأهب وتضحية وتاريخ نضالهم على مستوى العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف "نؤكد في هذه المناسبة على ضرورة توطيد العمل المشترك ووحدة الصف و التوافق بين جميع الأطراف السياسية والمكونات في العراق واقليم كوردستان، وذلك لتجاوز التحديات و الصعاب وتقديم خدمات أفضل لمستقبل شعبنا في الحاضر و المستقبل".

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