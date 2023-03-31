مستشار السوداني يكشف خسائر العراق المالية نتيجة حرق الغاز

أربيل (كوردستان 24)- كشف مستشار رئيس الحكومة، مظهر محمد صالح،أن العراق يتكبّد خسائر تقدّر بنحو 12 مليار دولار سنوياً، نتيجة استيراد الغاز وحرقه.

وقال صالح إن هذه التكلفة الناتجة عن حرق الغاز المصاحب من حقول الوسط والجنوب، أو لتشغيل محطات الكهرباء "باهظة على الموارد النفطية بشكلٍ كبير، وعلى موارد البلاد المالية".

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أعلن أن حكومته اتّخذت عدة إجراءاتٍ لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لوقف الخسائر والحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي.

جاء ذلك، خلال مشاركته في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، الأربعاء الفائت، والذي عُقد افتراضياً بمشاركة زعماء وقادة وممثلي 115 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأشار مستشار السوداني إلى أن قرار رئيس الحكومة في ذلك المؤتمر، يمثّل بدايةً لأمرين اثنين، الأول "إيقاف وتصفير حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية من التلوث والمشكلات، والثاني استخدام الغاز بعد معالجاته لأغراض محطات الكهرباء".

وأضاف: "ذلك يوفّر استخدام الغاز المحروق الذي يذهب هدراً، ويوقف الاستيرادات قدر الإمكان لتشغيل محطات الكهرباء والنهوض بها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وتوقّع صالح وصول العراق خلال العامين القادمين "إلى نسبة صفر غاز مصاحب محروق، أما استخداماته فتصل إلى نسبة 100%".

مؤكداً في الوقت ذاته، أن "ذلك يمثل عملية اقتصادية وفنية تتعلق بالازدهار الاقتصادي وحصانة البيئة العراقية".