الإمارات تلغي رخصة بنكٍ روسي في أبو ظبي بسبب العقوبات الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- ألغت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، رخصة فرع "بنك أم تي أس" الروسي في أبوظبي بعد إدراجه على لائحة عقوبات أميركية جديدة فبراير شباط الماضي.

وقال مصرف الإمارات المركزي "ستتم تصفية أعمال البنك الروسي بإشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع".

وتابع المصرف في بيانٍ له، أن القرار جاء "بعد درس الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك أم تي أس الجديد ومع الأخذ في الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف"، وفق فرانس برس.

وخلال فترة تصفية الأعمال، سيُمنع على الفرع "فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات، ما عدا المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط".

وكانت الولايات المتحدة فرضت فبراير شباط الماضي حزمة عقوبات جديدة على روسيا ووسطاء أوروبيين، خاصةً في سويسرا، بعد عامٍ من بدء حربها على أوكرانيا.

ومنح المصرف المركزي الإماراتي عام 2022 ترخيصاً لبنك "ام تي اس" الروسي لفتح فرع في العاصمة الإماراتية أبوظبي.