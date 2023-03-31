أمن

الجناح الشرقي لحلف الأطلسي يطالب واشنطن بتعزيز وجودها العسكري بالمنطقة

وأضاف أوريسكو "إذا كان لدينا دفاع قوي، فعندئذ تكون لدينا قوة ردع في مواجهة سلوك روسيا المُزعزع للاستقرار"
author_image أحمد حاجي
أعلام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)
أعلام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)
العالم حلف شمال الأطلسي الجناح الشرقي تعزيز الوجود العسكري

أربيل (كوردستان 24)- طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي خلال اجتماع في بولندا الجمعة، الولايات المتّحدة بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وعقد وزراء خارجية دول "مجموعة بوخارست التسع" اجتماعهم في مدينة لودز البولندية تحضيراً للقّمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في تمّوز يوليو في فيلنيوس.

وفي ختام الاجتماع، قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو "نحن بحاجة للعمل على زيادة الوجود الأمريكي في منطقتنا، على الجناح الشرقي، من حيث العديد والعتاد".

وجدّد وزراء خارجية الدول التسع وهي بلغاريا وتشيكيا وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا الدعوة لتعزيز القدرات الدفاعية لمنطقتهم المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف أوريسكو "إذا كان لدينا دفاع قوي، فعندئذ تكون لدينا قوة ردع في مواجهة سلوك روسيا المُزعزع للاستقرار".

وشدّد الوزير الروماني على أنّ "هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا"، داعياً إلى "مزيد من قدرات الدفاع الجوي، ومزيد من القدرات المضادة للصواريخ على أراضينا... مزيد من وسائل المراقبة والاستطلاع والاستخبارات". 

وفي اجتماعهم، تعهّد وزراء الخارجية التسعة أيضاً بمزيد من الدعم لأوكرانيا في تصدّيها للغزو الروسي. 

وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو إنّ "دول مجموعة بوخارست التسع طليعية هنا، بما في ذلك من حيث دفع الحلفاء لاتّخاذ إجراءات أكثر جرأة".

من ناحيته، قال الوزير الروماني "نؤيد جميعاً انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي"، مشيراً إلى أنّ "الأولوية الآن هي دعم أوكرانيا للانتصار في هذه الحرب".

وأضاف "الشهر المقبل، المرحلة المقبلة، ستكون حاسمة بالنسبة لمصير الحرب في أوكرانيا".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف