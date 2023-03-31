انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي سباق الرئاسة في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في تركيا مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك بعد نشر اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية.

ونشر قرار اللجنة العليا في الجريدة الرسمية الجمعة، قائمة المرشحين النهائية لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها مع الانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين يوم الأحد 14 أيار مايو 2023 .

ووفقاً للقرار أصبح كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، مرشحاً عن "تحالف الشعب"، وكمال كليجدار أوغلو مرشحاً عن "تحالف الأمة"، وسنان أوغان مرشحاً عن تحالف "أتا" (الأجداد)، ومحرم إينجة مرشحاً بعد حصوله على 114 ألف توقيع من الناخبين الأتراك.

وبذلك يمكن لمرشحي الرئاسة القيام بالدعاية الانتخابية حتى 13 مايو، أي قبل يوم واحد من موعد الانتخابات.

وفي حال لم تُحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، تجري الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 15 إلى 27 أيار مايو، وتجري الجولة الثانية في 28 من ذات الشهر.

المصدر: وكالة الأناضول