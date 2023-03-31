سقوط جرحى جرّاء خروج قطارين عن سكّتيهما في سويسرا

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب عددٌ من الأشخاص، اليوم الجمعة، جراء خروج قطارين إقليميين عن سكّتيهما في العاصمة السويسرية "برن".

وقالت الشرطة المحلية إن القطارين خرجا عن سكّتيهما على بعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، فلورينا شينك، إن القطار الأول خرج عن مساره قرابة الساعة (14,30 ت غ) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو عشرين دقيقة في ضواحي بورن زوم هوف.

وأضافت أن "تدخلات طواقم الإنقاذ - الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء - مستمرة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.