بعد موافقة تركيا.. فنلندا تستعد للانضمام إلى "الناتو" خلال أيامٍ قادمة

أربيل (كوردستان 24)- من المتوقّع أن تنضمَّ فنلندا بشكلٍ رسمي إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" في غضون أيام، عقب قرار تركيا المصادقة على انضمامها.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ،"بمصادقة دول حلف شمال الأطلسي الثلاثين على بروتوكول الانضمام، ستنضم فنلندا إلى تحالفنا رسمياً في الأيام المقبلة".

ووافق البرلمان التركي، الخميس، على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، بعد أن كانت معارضة لطلبها الذي تقدمّت به رفقة السويد بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

في حين لا تزال أنقرة تطالب السويد ببعض الالتزامات للموافقة على انضمامها أيضاً.

واحتفت هلسنكي بقرار البرلمان التركي، ونشرت وزارة الخارجية الفنلندية لاحقاً رسالة شكر باللغة التركية عبر تويتر بعد موافقة البرلمان التركي على البروتوكول.

ووصف ستولتنبرغ انضمام فنلندا بأنه "الأسرع في التاريخ الحديث للحلف"، معرباً عن أمله أن يتم استقبال السويد عضواً في التحالف "بأقرب وقت ممكن".

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وكتب ستولتنبرغ في تغريدة "أتطلع إلى رفع علم فنلندا في مقر الحلف الأطلسي خلال الأيام المقبلة"، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل أبريل نيسان القادم.

ولا يزال يفترض أن يصادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موافقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا.

لكن كل شيء جاهز في مقر الحلف لرفع علم فنلندا إلى جانب أعلام الأعضاء الـ 30 الباقين في الحلف، بحسب الجزيرة نت.

وأضاف ستولتنبرغ أن "انضمام فنلندا سيجعل منها أكثر أماناً والحلف الأطلسي أقوى".

وقال "فنلندا لديها قوات كفوءة جداً وتملك قدرات متقدمة ومؤسسات ديمقراطية قوية، بالتالي فإنها ستقدم الكثير لحلفنا".