سیاسة

البرلمان العراقي ينعقد لمناقشة القراءة الأولية لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

author_image Kurdistan24 اربیل
من إحدى جلسات البرلمان العراقي (وكالات)
من إحدى جلسات البرلمان العراقي (وكالات)
العراق البرلمان العراقي حلبجة العراق

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي المقبلة في الثاني من أبريل نيسان القادم، القراءة الأولية لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الجمعة، إن جدول أعمال الجلسة الـ 17 لمجلس النواب  المقرر عقدها الأحد القادم 2 أبريل نيسان، ستصوّت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).

كما تتضمن الجلسة، القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).

كذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في قراءته الثانية (لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية).

بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي
بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي

 

 

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