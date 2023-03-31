بعد الهجوم على جنودها في سوريا.. واشنطن تمدّد مهمة حاملة الطائرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تمديد مهمة حاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش، في أعقاب هجماتٍ نفّذتها قوات داعمة لإيران في سوريا الاسبوع الفائت.

وقال مسؤولون بالجيش الأميركي، إن الولايات المتحدة قررت تمديد مهمة حاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش ومجموعة السفن المرافقة لها لتوفير خيارات لصانعي السياسات بعد هجماتٍ دموية شنّتها قوات مدعومة من إيران في سوريا الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن يعني القرار عدم عودة الحاملة والمجموعة المرافقة التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي والمتواجدة حالياً في منطقة العمليات التابعة للقيادة الأوروبية إلى مينائها الرئيسي في الولايات المتحدة حسب الجدول المقرر.

كما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، الكولونيل جو بوتشينو، تمديد مهمة الحاملة، بحسب العربية نت.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الخميس، مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

كما ذكر البنتاغون أن ستة جنود أميركيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي نفذهما مسلحون مدعومون من إيران.

وترتفع حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأميركية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر، إلى جانب إصابة ستة جنود أميركيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد السبت الماضي، بارتفاع عدد القتلى في قصف جوي نفذته قوات التحالف الدولي على دير الزور إلى 19.

كما أكد أن قاعدة تابعة للتحالف الدولي في حقل كونيكو تعرضت الجمعة لقصف صاروخي من مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات في دير الزور.

مشيراً إلى أن التحالف الدولي رد بقصف مواقع تابعة للميليشيات في حي العمال وهرابش في مدينة دير الزور، حيث سُمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة.

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة للتصرف بقوة لحماية الأميركيين، وذلك في معرض تعليقه على شن الجيش الأميركي لضربات جوية ضد الميليشيات، انتقاماً لهجومٍ أسفر عن مقتل مقاول أميركي، وإصابة خمسة جنود أميركيين.