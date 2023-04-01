تصعيد إسرائيلي ـ إيراني ساحته سوريا

أربیل (كوردستان 24 ) - ، شهدت سوريا ولليوم الثاني على التوالي ضربات إسرائيلية على أهداف إيرانية أوقعت قتلى في صفوف «الحرس الثوري» بينهم ضابط برتبة مهمة كما يبدو، وهو أمر أكدت طهران أنها «سترد» عليه، في مؤشر إلى مزيد من التصعيد المحتمل بين الجانبين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» الرسمية عن بيان لـ«الحرس الثوري»، تأكيده مقتل الضابط ميلاد حيدري، الذي قُدّم بوصفه أحد «المستشارين العسكريين للحرس الثوري في سوريا»، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق فجر الجمعة. وشدد البيان على أن إسرائيل «ستلقى الرد بلا شك على هذه " الجريمة".

من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 5 من ضباط «الحرس الثوري»، بينهم «قيادي من الصف الأول».

وهذه الضربة هي سادس هجوم تنفذه إسرائيل في سوريا هذا الشهر، علماً أن الدولة العبرية لا تعلن مسؤوليتها وتلتزم سياسة الصمت. وتشن إسرائيل منذ سنوات، هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا. وتقول إيران، من جهتها، إن ضباطها يؤدون دوراً استشارياً في سوريا بدعوة من حكومة دمشق. وقُتل عشرات من أفراد «الحرس الثوري» في سوريا خلال الحرب، من بينهم ضباط كبار، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

وذكرت وسائل الإعلام السورية أن الهجوم الجديد (الجمعة) يأتي بعد ضربة أولى نُفذت ليل (الخميس)، وأسفرت عن إصابة جنديين. ونقلت «رويترز» عن مصدر تابع لفصائل المعارضة السورية، أن الضربة التي وقعت (الخميس)، أصابت سيارة تحمل أفراداً عسكريين موالين لإيران بالقرب من مبنى أمني سوري.