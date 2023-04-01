رئيس إقليم كوردستان يبارك عيد أكيتو

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الكلدانيين والاشوريين والسريان في إقليم كوردستان بمناسبة رأس السنة البابلية وعيد أكيتو، مجدداً تأكيده على حماية المساواة والحقوق والحريات وتوطيد ثقافة التعايش والتسامح وقبول الاخر بين كل المكونات الدينية في كوردستان.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية وعيد أكيتو، أتقدم بأحر التهاني إلى الأخوات والإخوة الكلدانيين والآشوريين والسريان في إقليم كوردستان والعراق وكل بقاع العالم، أرجو لهم جميعاً الموفقية وعيداً وعطلة سعيدة وآمنة.

في هذه المناسبة، نجدد تأكيدنا على حماية المساواة والحقوق والحريات وتوطيد ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين كل المكونات الدينية والقومية لكوردستان، ونطمئن أخواتنا وإخواننا المسيحيين وكل المكونات إلى أن إقليم كوردستان سيظل وطناً للجميع كما هو دائماً.

مبارك عيد أكيتو للجميع وكل عام وأنتم بخير

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

1 نيسان 2023