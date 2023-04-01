إردوغان يطلق حملته للرئاسة في منطقة الزلزال

أربیل (كوردستان 24 ) - أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، حملته الانتخابية الرسمية من مناطق دمّرها زلزال السادس من فبراير (شباط)، فيما تفاقم التوتر في البلاد بعد تعرض مقرّ حزب معارض لهجوم في إسطنبول.

وقال الرئيس التركي، في غازي عنتاب القريبة من الحدود مع سوريا، أمام حشد قرب مشروع سكني بدأ في المحافظة: «جئنا لخدمتكم وليس لقيادتكم». وقبل ستة أسابيع من انتخابات 14 مايو (أيار)، كثّف رئيس الدولة وعوده بإعادة الإعمار وزيارات خيام الناجين من الزلزال الذي خلّف أكثر من خمسين ألف قتيل وثلاثة ملايين نازح ومئات الآلاف من العائلات المنكوبة.

وفي مواجهة إردوغان (69 عاماً)، يعتزم ثلاثة مرشحين صادقت اللجنة الانتخابية على ترشحهم خلال الأسبوع الجاري، منافسته على أمل نجاح المعارضة، وفي مقدّمتهم مرشح «طاولة الستة» كمال كيليتشدار أوغلو.

في سياق متصل، تَعرض مقر حزب «الجيد» المعارض في إسطنبول لهجوم مسلح، أطلق خلاله مجهول 3 رصاصات من بندقية على الطابق الأرضي وإحدى النوافذ والطابق الثالث من المبنى الواقع في حي زيتين بورنو.

جاء الهجوم عقب توتر شديد بين إردوغان ورئيسة الحزب ميرال أكشينار. وفي تصريحات من أمام مقر الحزب، حمّلت أكشينار الرئيسَ التركي المسؤولية عن الهجوم، ونددت بمحاولة «ترهيب» الأحزاب قبل أسابيع من الانتخابات. وقالت في كلمة ألقتها إلى جانب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أمس: «السيد رجب (إردوغان) هددني 3 مرات. تعرّض منزلي للهجوم من قبل، بدون القبض على الفاعل. والآن، تمّ إطلاق النار على مقر حزبنا الإقليمي في إسطنبول، بعد أقل من يومين على تهديد إردوغان لي».