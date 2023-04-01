رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسيحيين بحلول عيد أكيتو

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم جميع المسيحيين في كوردستان والعراق بمناسبة حلول رأس السنة البابلية الاشورية أكيتو، مؤكداً أن التعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية والقومية يعد من السمات المشرقة التي تميز إقليم كوردستان.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع حلول عيد أكيتو، رأس السنة البابلية الآشورية نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الشعب الكلداني الآشوري السرياني في كوردستان والعراق، متمنين أن تكون سنة عامرة بالسلام والأمان والرخاء، ونهاية لكل المآسي.

إن التعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية والقومية يعدُّ من السمات المشرقة التي تميّز إقليم كوردستان، وكلنا أملٌ بأن تترسخ هذه الثقافة والوئام وتمضي قُدماً، وأن نعمل جميعاً يداً واحدة من أجل ازدهار كوردستان ونهضتها.

عيد أكيتو سعيد، متمنين أن يُعاد عليكم بالخيرات والمسرّات.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان