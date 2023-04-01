دهوك وسهل نينوى تحتفلان  برأس السنة البابلية الآشورية "أكيتو "

أربيل (كوردستان 24 ) - شهدت مدينة دهوك وجبل مقلوب في سهل نينوى اليوم السبت 1 نيسان احتفالات بمناسبة عيد رأس السنة البابلية الآشورية "أكيتو".

وأفاد مراسل كوردستان 24 ، أن أكثر من 25 ألف شخص شاركوا في مراسم الاحتفال التي جرت في مدينة دهوك.

أكيتو، أو رأس السنة الآشورية البابلية، هو أقدم عيد في تاريخ البشرية، ويحتفل به حتى يومنا هذا في مطلع شهر نيسان من كلّ عام، وكتقليد تقام بهذه المناسبة المهرجانات والأنشطة سنوياً.

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد أكد على حماية الحقوق والحريات وتوطيد ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين كل المكونات الدينية والقومية لكوردستان.

ونوّه في بيان بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية وعيد أكيتو إلى أن "إقليم كوردستان سيظل وطناً للجميع كما هو دائماً".

كما هنأ مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان أيضا المسيحيين بمناسبة عيد أكيتو وقال فيه : " مع حلول عيد أكيتو، رأس السنة البابلية الآشورية نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الشعب الكلداني الآشوري السرياني في كوردستان والعراق، متمنين أن تكون سنة عامرة بالسلام والأمان والرخاء، ونهاية لكل المآسي.

إن التعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية والقومية يعدُّ من السمات المشرقة التي تميّز إقليم كوردستان، وكلنا أملٌ بأن تترسخ هذه الثقافة والوئام وتمضي قُدماً، وأن نعمل جميعاً يداً واحدة من أجل ازدهار كوردستان ونهضتها.

عيد أكيتو سعيد، متمنين أن يُعاد عليكم بالخيرات والمسرّات.