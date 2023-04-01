الصحة تعلن تسجيل 515 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الاول من نیسان عن حصيلة حالات الاختناق جرّاء العاصفة الترابية الأخيرة، فيما أشارت إلى أن وزير الصحة يتابع عن كثب تقديم الخدمات الصحية للمصابين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات ، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد أمس".

وأضاف أنه "تمَّ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بتوجيه من وزير الصحة صالح الحسناوي وغالبيتهم غادروا المستشفيات"، مؤكداً عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لسيارات الاسعاف".