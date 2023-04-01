سیاسة

الصحة تعلن تسجيل 515 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

author_image دیار بکر
العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الاول من نیسان عن حصيلة حالات الاختناق جرّاء العاصفة الترابية الأخيرة، فيما أشارت إلى أن وزير الصحة يتابع عن كثب تقديم الخدمات الصحية للمصابين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات ، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد أمس".
وأضاف أنه "تمَّ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بتوجيه من وزير الصحة صالح الحسناوي وغالبيتهم غادروا المستشفيات"، مؤكداً عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لسيارات الاسعاف".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف