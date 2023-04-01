أربيل وبغداد تتوصلان إلى اتفاق بشأن صادرات النفط

أربيل (كوردستان 24 ) - كشف مصدر مطلع لكوردستان 24 إن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية توصلتا إلى اتفاق بشأن صادرات النفط.

ووفقا للمصدر ذاته فان "حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تجريان مفاوضات مكثفة وتقتربان من المراحل النهائية لاتفاق تصدير النفط من اقليم كوردستان.

وقال المصدر إنه من أجل حل الوضع سارع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى الدخول في مفاوضات مع رئيس الوزراء العراقي والعديد من الأطراف الدولية ،رافضا التنازل عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان

وقال "أولئك الذين لا يقفون معنا اليوم يجب ألا يستغلوا إنجازاتنا غدا".

وتابع المصدر "أربيل وبغداد والمجتمع الدولي أعلنوا أن وقف تصدير النفط ليس في مصلحة أحد وله تأثير سلبي على إجمالي إيرادات العراق وسوق النفط العالمي" ، وبعد صدور قرار من محكمة التحكيم الفرنسية يوم 23/3/2023 بوقف صادرات الاقليم ، أمر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اليوم الثاني بوقف الصادرات ، ووجه وفدا بزيارة بغداد لمناقشة الموضوع والتوصل إلى اتفاق ، وما زالت المناقشات جارية.