معهد أميركي: واشنطن ستخسر من توقف نفط الإقليم وعليها اتخاذ هذه الخطوات

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد تقرير لمعهد واشنطن الأميركي، أن المصالح الأميركية ستلحقها اضرار جراء توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان، داعيا الى الحصول على تمويل "لشراء" ديون إقليم كوردستان لتجار النفط والذي يبلغ نحو 4 مليارات دولار.

وبحسب التقرير الذي كتبه "مايكل نايتس" وتابعته كوردستان 24 فإن إزالة نصف مليون برميل من الأسواق العالمية أمر غير مرحب به على الإطلاق، ويشكل تطورا خطيرا بشكل خاص في خضم الصراع في أوكرانيا، وفي الوقت الذي كانت فيه خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا وإيران يريدون رفع أسعار النفط.

وأكد التقرير أن للولايات المتحدة مصلحة مباشرة في القضية لأن المستثمرين الأميركيين سيتضررون من إغلاق خط الأنابيب إذا استمر بضعة أسابيع، ناهيك عن التأخير المحتمل لصادرات غاز إقليم كوردستان العراق الذي تشتد الحاجة إليه إلى العراق أو تركيا وأوروبا.

واستنتج التقرير، أن الوضع الحالي هو خسارة للولايات المتحدة والعراق وتركيا وإقليم كوردستان العراق. "في المواقف المربكة، من المهم التركيز على ما يجب أن يحدث للحفاظ على تدفق النفط عبر ITP"، يجب على الحكومة العراقية إصدار تعليمات إلى مؤسسة تسويق النفط الحكومية (سومو) لإرسال خطاب إلى تركيا يفيد بأن يطلب إعادة فتح خط الأنابيب وجميع عمليات التخزين و يوفر مجموعة من تعليمات تحميل الناقلات للسماح بمواصلة شحنات أبريل.

وبين التقرير، أن كلا الطرفين سيعترفان بالترتيب كخطوة طارئة محدودة زمنياً لمنع الضرر الاقتصادي للعراق (بما في ذلك إقليم كوردستان العراق) والأسواق العالمية في أوروبا وآسيا. كما يمنح العراق وتركيا الوقت الكافي لتسوية قضايا التحكيم. وبالمثل، يمكن لبغداد وإقليم كوردستان أخذ قسط من الراحة والعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث لا تزال أساسيات الصفقة التي تم الاقتراب منها مؤخرًا صالحة.

وقدم التقرير مقترحات للإدارة الأميركية وأكد على ضرورة التركيز على الخطوات الإيجابية في سياستها في الشرق الأوسط وليس فقط خوض الحروب وبين أن الشيء الأكثر أهمية وفائدة الذي يمكن أن تفعله في العراق هو مساعدة البلاد على إيجاد السلام مع الكورد الذي يمثل أكبر أقلية عرقية في البلاد لأن صفقة الميزانية التاريخية وقانون النفط بين بغداد وإقليم كوردستان العراق أصبحت أقرب من أي وقت مضى "لذا يجب على واشنطن أن تبذل جهدًا كبيرًا لإنجازها. من المحتمل أن يتم إعادة فتح خط الأنابيب بسرعة - حتى في الأيام المقبلة - ولكن إذا لم يتم فتحه، يجب على الولايات المتحدة التصرف بشكل حاسم".

وبشأن الخطوات اللاحقة ذكر التقرير "توسيع المساعي الحميدة لتشمل جميع الأطراف غير المفسدة للمساعدة في إعادة المحادثات بين العراق وتركيا وبغداد وإقليم كوردستان إلى مسارها الصحيح".

واقترح التقرير أيضا أنه يمكن للولايات المتحدة أن تساعد العراق في الحصول على تمويل "لشراء" ديون إقليم كوردستان لتجار النفط (والذي من المحتمل أن يكون 2-4 مليار دولار). هذا من شأنه أن يسمح بعدة أشياء: أن يتم تمرير التداول إلى SOMO؛ أن يحقق العراق أسعارًا أفضل لبرميل النفط الخام الذي يديره إقليم كوردستان العراق؛ ولكي يمر النفط فقط للمستخدمين النهائيين الذين تسمح لهم شركة تسويق النفط السعودية (SOMO). قد يكون أحد الخيارات بالنسبة للولايات المتحدة. الحكومة تشتري النفط العراقي لإعادة تخزين احتياطي البترول الاستراتيجي.