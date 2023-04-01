سیاسة

توضيح رسمي حول اختفاء المتهم بقتل "هشام الهاشمي"

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدرت خلية الإعلام الامني، اليوم السبت، الاول من نيسان  توضيحاً رسمياً بشأن اختفاء قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وذكرت الخلية في بيان تابعته كوردستان 24 ، أنه "بناءً على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء مفادها إعلان وزارة العدل عن اختفاء المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي".

واضافت أنه "نود الإيضاح بان الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً وان المتهم الذي جرى تداوله في الخبر آنفا لا زال قيد التوقيف في إحدى مراكز الحجز ولم يتم نقله إلى مؤسسات وزارة العدل الإصلاحية أصلا لغرض استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالجرم المنسوب إليه وصولاً إلى إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

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