ستة قتلى في إعصار وعواصف في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في إعصار قوي ضرب ولاية أركنسو (جنوب الولايات المتحدة) بينما قتل ثلاثة آخرون في الشمال بسبب عواصف شديدة في إيلينوي وإنديانا، كما أعلنت السلطات الأمريكية.

في أركنسو، لقي شخصان مصرعهما في بلدة وين الصغيرة، كما ذكرت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحفي أعلنت فيه حالة الطوارئ ونشر مئة من أفراد الحرس الوطني.

وكتبت هاكابي في تغريدة بعد ذلك أن "وسط اركنسو أصيب بأضرار جسيمة".

وفي مقاطعة بولاسكي حيث تقع عاصمة أركنسو ليتل روك، أكدت السلطات لوكالة فرانس برس مصرع شخص ثالث.

وقال فرانك سكوت رئيس بلدية ليتل روك للصحفيين إن "نحو ثلاثين شخصاً نقلوا إلى مستشفيات" في المدينة.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الأعاصير في بعض مناطق الولايات المجاورة مثل تينيسي وإلينوي وكنتاكي وأيوا.

وأدى الإعصار إلى انقلاب سيارات واقتلاع أشجار ضخمة. وقالت لارا فارار الصحفية في واحدة من الصحف الاقتصادية المحلية في اتصال هاتفي مع فرانس برس إنها "صُدمت" بحجم الدمار في ليتل روك.

وأضافت أن "أسطح بعض المنازل دمرت بالكامل" ونشرت صوراً لبيوت مدمرة وجدران انهارت جزئياً وأشجار على الأرض.

وتابعت أن "الحي مدمر بالكامل" مشيرة إلى ركام ممتد لنحو 500 متر.

انهيار سقف قاعة حفلات

في شمال البلاد في بلدة بلفيدير الصغيرة غرب شيكاغو في ولاية إلينوي، إنهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية بعد مرور عاصفة شديدة بينما كان الجمهور يشاهد عرضاً لفرقة لموسيقى الميتال، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وصرح شون شادل رئيس إطفاء بلفيدير أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب 28 آخرون بجروح بينهم خمسة تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بجروح خطيرة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وصول أكثر من عشرين سيارة إسعاف إلى الموقع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات إجلاء جرحى على نقالات، بينما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ركاماً وفجوة كبيرة في السقف.

وفي ولاية إنديانا المجاورة (شمال)، لقي شخصان مصرعهما في عاصفة في مقاطعة سوليفان، بحسب ما نقلت قناة "دبليو تي اتش أي" التلفزيونية عن شرطة إنديانا.

وأظهرت صور نشرتها القناة على موقع تويتر، سقوط أعمدة للهواتف، ومنازل منهارة، وركام على الطرق.

وضرب الإعصار في أركنسو بعد ظهر الجمعة عدداً من الأحياء في ليتل روك.

وحرم أكثر من 78 ألف شخص من الكهرباء في هذه الولاية، حسب الموقع المتخصص "باور-آوتيج يو اس".

والأعاصير ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة خصوصاً في وسط البلاد وجنوبها.

وقبل أسبوع ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي متسبباً بمقتل 25 شخصاً وأضراراً جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة.

وفي كانون الأول ديسمبر 2021، لقي نحو ثمانين شخصاً مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.