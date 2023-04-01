سیاسة

وزير الخارجية السوري يصل مصر في أول زيارةٍ منذ 12 عاماً

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وزيري الخارجية المصري والسوري (وكالات)
وزيري الخارجية المصري والسوري (وكالات)
سوریا سامح شكري فيصل المقداد سوريا مصر

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم السبت، في زيارةٍ هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ 12 عاماً إلى مصر.

الزيارة التي سيبحث خلالها المقداد دعم التعاون والتطورات الأخيرة بالمنطقة، تأتي بناءً على دعوةٍ من وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار بدوره دمشق نهاية فبراير شباط الماضي في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) حينها، إن شكري وصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة لتأكيد "التضامن مع سوريا بمواجهة تداعيات الزلزال".

وأرسلت مصر مساعدات عبر 3 طائرات وسفينتين، إلى المناطق المنكوبة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

وكان مدير إدارة المخابرات العامة في سوريا اللواء علي مملوك زار القاهرة عام 2016، في أول زيارة معلنة إلى الخارج منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ربيع 2011.

 

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