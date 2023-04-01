رئيس كتلة بدر في مجلس النواب يطالب بتأجيل التصويت على استحداث حلبجة محافظة جديدة

أربيل (كوردستان 24)- طالب رئيس كتلة بدر في مجلس النواب العراقي مهدي تقي، اليوم السبت، بتأجيل التصويت على استحداث حلبجة محافظة جديدة.

وقال مهدي تقي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، "إننا نعترض على إدراج فقرة التصويت على حلبجة كمحافظة، دون إدراج قضاء الفاو وقضاء الطوز وقضاء تلعفر ضمن التصويت".

وأشار إلى "أننا سنقف أمام تنفيذ هذه الفقرة ولن نسمح بالتصويت عليها"، كما "نؤكد أنه مثلما لحلبجة استحقاق في أن تكون محافظة، فإن تلك الأقضية أيضاً لها استحقاقها".

وشدد على "أننا لا نفرق بين أي قضاء وآخر"، لافتاً إلى "أننا لا نعترض على تحويل حلبجة من قضاء إلى محافظة، لكن اعتراضنا هو على الكيل بمكيالين".

ومن المقرّر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي، غداً الأحد، القراءة الأولية لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الجمعة، إن جدول أعمال الجلسة الـ 17 لمجلس النواب المقرر عقدها الأحد القادم 2 أبريل نيسان، ستصوّت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).

كما تتضمن الجلسة، القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن، في الـ 13 من آذار مارس 2023، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وشكل تحويل المدينة إلى محافظة مطلباً شعبياً لأهالي حلبجة، التي عانت على مدى عقود طويلة من التهميش ومن عدم إنصافها.

ويقول خبراء إن تحويل حلبجة إلى محافظة من شأنه أن يسرّع في وتيرة تسريع إعمارها وتطوير بناها التحتية والخدمية، التي ما تزال تعاني من تبعات ما حصل قبل خمسة وثلاثين عاماً.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في يونيو 2013 إنشاء محافظة مقرها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.