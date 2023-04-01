أمن

شاهد| رجلٌ يسكب اللبن على رأس سيدتين في إيران بسبب الحجاب والسلطات تتدخّل

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سكب الرجل سطلاً من اللبن على رأسي السيدتين
سكب الرجل سطلاً من اللبن على رأسي السيدتين
إيران إيران طهران مهسا أميني

أربيل (كوردستان 24)- تعرّضت امرأتان في متجرٍ بإيران لهجومٍ من رجلٍ بعد مشادةٍ كلامية بسبب عدم ارتدائهما الحجاب الإلزامي.

وسكب الرجل سطلاً من اللبن على رأسي السيدتين، قبل أن يهاجمه صاحب المتجر ويدفعه إلى الخارج، بحسب مقطع فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل.

وأصدرت السلطات الإيرانية مذكرة توقيف بحق الرجل "بتهمة ارتكاب عمل مهين وتعكير صفو النظام"، حسبما أفادت وسائل إعلامٍ إيرانية رسمية.

كما أصدرت السلطات مذكرتَي توقيف بحق الامرأتَين "لارتكابهما فعلاً محظوراً" بعدم وضع الحجاب، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

كذلك "أُصدِرت الإشعارات اللازمة لصاحب المتجر حيث حدث ذلك، من أجل التماشي مع ضوابط القانون والشريعة الإسلامية وفقاً للأنظمة".

يأتي ذلك، بعد أكثر من ستة أشهر على وفاة مهسا أميني بعدما توقيفها على يد شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس المتبعة في إيران.

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