سیاسة

كييف تطلب مئة مدرعة من بولندا بتمويل أوروبي وأميركي

وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى أن الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية
author_image أحمد حاجي
العالم أوكرانيا بولندا 100 مدرعة تمويل أوروبي وأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- طلبت أوكرانيا من بولندا مئة مدرعة متعددة المهام من طراز روسوماك، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حسبما أعلن رئيس الوزراء البولندي السبت.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا "أحضرت طلبية تسلمتها أمس من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة روسوماك سيتم تصنيعها هنا".

وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى أن الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية ممنوحة لبولندا وبتمويل أمريكي حصلت عليه أوكرانيا، دون أن يحدد قيمة العقد.

وروسوماك هي مدرعة متعددة المهام ذات ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من شركة "باتريا" الفنلندية.

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