ثلاث نساء كورديات يخضن سباق الانتخابات البرلمانية في فنلندا

أربيل (كوردستان 24)- تخوض ثلاث نساء كورديات يوم غدٍ الأحد، سباق الانتخابات البرلمانية في فنلندا، هن (گەشاو بیبانی، شەیدا سۆهرابی و شیرین نامق).

وترشّحت "گەشاو بیبانی" المولودة في كركوك، عن حزب اليسار الفنلندي ضمن دائرة "أوسيما" الانتخابية وتتضمن (إسبو وفانتا وعدة مدنٍ خارج هلسنكي).

والمرشحة الكوردية تعيش في فنلندا منذ التسعينيات، حاصلة على شهادةٍ جامعية في التنمية الصحية، وسبق لها أن خاضت الانتخابات البلدية.

أما "شەیدا سۆهرابی"، فهي مرشحة عن الائتلاف الوطني الفنلندي "كوكوموس" والذي يتكوّن من خمسة أحزاب جميعها تترأسها نساء.

وًلِدت "سۆهرابی" في "ساربيلي زها" ونزحت مع عائلتها من مدينة الرمادي، تعيش في فنلندا منذ التسعينيات، حاصلة على الماجستير في العلوم السياسية.

بينما "شیرین نامق" المولودة في مدينة كركوك، مرشحة عن حزب الخضر الفنلندي في دائرة واسا التي تتضمن (واسا، كوكولا، سينيوكي) حاصلة على ماجستير في الصحافة، وتعيش في فنلندا منذ التسعينيات.

وبينما تحاول رئيسة الحكومة سانا مارين البقاء في المنصب، تتنافس 10 أحزابٍ سياسية على 200 مقعد، خلال الانتخابات التي من المقرّر إجراؤها يوم غدٍ الأحد.

وستقود مارين، وهي أصغر رئيسة وزراء في أوروبا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الانتخابات، معلنةً أن فنلندا تغلّبت على أزمة فايروس كورونا تحت قيادتها.

وتمكّنت مارين التي تتولى منصب رئاسة الوزراء منذ 2019، من إقناع جميع الدول الأعضاء في الناتو بقبول عضوية بلادها في التحالف العسكري.

في المقابل، فإن الأحزاب المعارضة التي ستنافس رئيسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية، هي أحزابٌ يمينية معروفة بمعاداتها للاجئين، إنهم حسب قولهم، لن يتمكّنوا من تنفيذ قانون الهجرة كما هو.

ووفق آخر استطلاعٍ للرأي، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين، يتأخّر بفارقٍ ضئيل خلف الحزب اليميني بزعامة بيتري أوربو.

ويتنافس ألفين و424 مرشحاً على مقاعد البرلمان الفنلندي في 11 دائرة انتخابية، ويحق لـ 4.3 مليون مواطن التصويت.

ووفقاً لإحصائياتٍ غير رسمية، فإن أكثر من 200 ألف لاجئٍ داخل البلاد مؤهّلون لخوض عمليات الاقتراع والتصويت لصالح المرشحين.