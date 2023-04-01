السفير الإيراني في العراق: لم ننوي أبداً مهاجمة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم آل صادق، إن بلاده "لم تنوي أبداً مهاجمة إقليم كوردستان"، نافياً كافة الأنباء التي "دارت حول هذا الادعاء".

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامجٍ على فضائيةٍ عراقية، أشار فيه إلى أنه من حق طهران مهاجمة قواعد الجماعات المسلحة المناهضة لإيران والمتواجدة في المنطقة.

وأوضح السفير الإيراني، "رغم أن الأميركيين نفّذوا بعض الأنشطة ضد إيران انطلاقاً من كوردستان، إلا أن طهران لم تنوي أبداً مهاجمة الإقليم".

وقال آل صادق: "تم توقيع اتفاقٍ بين البلدين مؤخّراً،ولا تنوي إيران مهاجمة الإقليم، لكنها ترى أن من حقها مهاجمة قواعد الجماعات المسلّحة المناهضة لإيران والمتواجدة في كوردستان".

في غضون ذلك، أعرب السفير الإيراني عن أمله في أن تمنع هذه الاتفاقية استمرار أنشطة الجماعات المسلحة المعارضة لإيران".