سیاسة

السفير الإيراني في العراق: لم ننوي أبداً مهاجمة إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق
السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق
إيران إيران طهران السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم آل صادق،  إن بلاده "لم تنوي أبداً مهاجمة إقليم كوردستان"، نافياً كافة الأنباء التي "دارت حول هذا الادعاء".

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامجٍ على فضائيةٍ عراقية، أشار فيه إلى أنه من حق طهران مهاجمة قواعد الجماعات المسلحة المناهضة لإيران والمتواجدة في المنطقة.

وأوضح السفير الإيراني، "رغم أن الأميركيين نفّذوا بعض الأنشطة ضد إيران انطلاقاً من كوردستان، إلا أن طهران لم تنوي أبداً مهاجمة الإقليم".

وقال آل صادق: "تم توقيع اتفاقٍ بين البلدين مؤخّراً،ولا تنوي إيران مهاجمة الإقليم، لكنها ترى أن من حقها مهاجمة قواعد الجماعات المسلّحة المناهضة لإيران والمتواجدة في كوردستان".

في غضون ذلك، أعرب السفير الإيراني عن أمله في أن تمنع هذه الاتفاقية استمرار أنشطة الجماعات المسلحة المعارضة لإيران".

 

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