أمن

وزير الدفاع الألماني يكشف "السيناريو الأسوأ" لأوروبا

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وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
العالم وزارة الدفاع الألمانية روسيا الولايات المتحدة برلين

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إنه في حال توقف الرئيس الأميركي المقبل عن الاهتمام بالمشاكل الأوروبية وحلف الناتو، فإن أوروبا "ستواجه تحديات كبيرة وخطيرة".

بيستوريوس أكّد في تصريحٍ صحفي، أن "السيناريو الأسوأ" بالنسبة لأوروبا، هو قدوم رئيس أميركي  يقرر أن ينأى بنفسه عن أوروبا وحلف الناتو، "حينها سيتعين على الدول الأوروبية، مواجهة تحديات كبيرة يصعب تخيلها الآن".

وأضاف: "في جميع الأحوال سيتعين على الرئيس الأميركي القادم، أن يولي اهتماماً متزايداً لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما يعني أنه سيتوجب على الغرب إظهار المزيد من المسؤولية عن الأمن والدفاع في أوروبا".

ويعتقد بيستوريوس أنه إذا حدث ذلك، فستضطر أوروبا لتعويض مساهمة الولايات المتحدة، والتي ستكون "مهمة صعبة خلال السنوات المقبلة" بحسب رأيه.

 مضيفاً: "من المؤلم أن ندرك ذلك، لكن هذا هو الوضع"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي.

 

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