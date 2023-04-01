ریاضة

أرسنال يواصل زحفه نحو اللقب برباعيةٍ في مرمى ليدز

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رفع أرسنال رصيده إلى 72 نقطة
رفع أرسنال رصيده إلى 72 نقطة
العالم أرسنال مانشستر سيتي ساكا أرتيتا ليدز يونايتد

أربيل (كوردستان 24)- واصل نادي أرسنال الإنكليزي زحفه بثبات نحو إحراز لقب بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزٍ كبير على ضيفه ليدز يونايتد بـ 4 أهداف مقابل هدفٍ وحيد، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين.

ورفع أرسنال رصيده إلى 72 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل ويستضيف الفريق اللندني في 26 الحالي في مباراة قد تحدد هوية الفائز باللقب.

في "استاد الإمارات" في شمال لندن، أكرم أرسنال وفادة ليدز الذي يواجه خطر السقوط إلى المستوى الأول (دوري تشامبيونشيب)، وفق فرانس برس.

على الرغم من سيطرة أرسنال على مجريات الشوط الأول، فإنه انتظر حتى الدقيقة 35 ليفتتح له مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس التسجيل من ركلة جزاء إثر عرقلته داخل المنطقة.

في الشوط الثاني أجهز أصحاب الأرض على الضيوف حيث أضاف المدافع بن وايت الهدف الثاني من مسافة قريبة مستغلاً تمرير عرضية من البرازيلي غابريال مارتينيلي (47).

قبل أن يضيف جيزوس الهدف الثالث بعد مجهود فردي من المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار (55).

ورد ليدز بتقليص الفارق بتسديدة قوية من مشارف المنطقة للدنماركي راسموس كريستينسن (76).

لكن الدولي السويسري غرانيت تشاكا أنهى أي أمل للضيوف بالعودة في المباراة بتسجيله الهدف الرابع من كرة رأسية إثر تمريرة من صانع الألعاب النروجي مارتن أوديغارد (84).

 

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