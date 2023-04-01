في أول اختبارٍ لـ توخيل.. بايرن ميونخ يستعيد صدارة الدوري الألماني

أربيل (كوردستان 24)- استعاد بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الكبير 4-2 على منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند اليوم السبت في لقاء القمة بين الفريقين بالجولة الـ26 من المسابقة.

ومنح بايرن بهذا الفوز مدربه الجديد توماس توخيل بداية قوية لمسيرته مع الفريق بعد أيام من تعيينه في المسؤولية خلفاً للمدرب جوليان ناجلسمان.

ورفع بايرن رصيده إلى 55 نقطة ليستعيد صدارة جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام دورتموند، الذي مني بالهزيمة الأولى له في 11 مباراة خاضها بالمسابقة منذ استئناف الموسم الحالي في يناير الماضي بعد فترة التوقف الطويلة بسبب كأس العالم والعطلة الشتوية.

وحسم بايرن المباراة بشكلٍ كبير في شوطها الأول عبر 3 أهداف افتتحها جريجور كوبيل لاعب دورتموند عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، وثنائية سجلها توماس مولر نجم بايرن.

وفي الشوط الثاني، عزز بايرن تقدمه بهدف رابع أحرزه كينجسلي كومان قبل أن يحرز إيمري تشان (من ضربة جزاء) ودونيايل مالين هدفي دورتموند.