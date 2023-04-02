هجوم صاروخي إسرائيلي على منطقة حمص هو الثالث في سوريا هذا الأسبوع

أربيل (كوردستان24)- استهدفت صواريخ بعد منتصف ليل السبت مواقع في محافظة حمص السورية ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة خمسة عسكريين.

وهذه ثالث ضربة إسرائيلية بسوريا خلال ثلاثة أيام بعد استهداف دمشق لليلتين متتاليتين في 30 و31 آذار/مارس بغارات إسرائيلية.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الأنباء حول الضربة الأخيرة التي استهدفت سلسلة من القواعد الجوية في المنطقة الوسطى من البلاد التي يتمركز فيها جنود إيرانيون.

وقال محللون إن الضربات تشير إلى تكثيف الجهود الإسرائيلية لمواجهة ترسيخ طهران أقدامها في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل استهدفت مواقع في محافظة حمص السورية في غارة في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما قالت مصادر مخابراتية غربية إن الضربات استهدفت سلسلة من القواعد الجوية في المنطقة الوسطى من البلاد التي يتمركز فيها جنود إيرانيون.

وقال مصدران من أجهزة مخابراتية غربية إن الضربات الصاروخية استهدفت القاعدة الجوية تي 4 الكائنة غربي مدينة تدمر الأثرية، ومطار الضبعة القريب من مدينة القصير بالقرب من الحدود لبنان، حيث حزب الله المدعوم من إيران.

وقالت المصادر إن جنودا إيرانيين إلى جانب مقاتلين من حزب الله اللبناني يتمركزون في كلا المطارين، وهناك تواجد قوي لمسلحين موالين لإيران في تلك المنطقة بمحافظة حمص.

وقال مصدر عسكري سوري لوسائل إعلام رسمية إن الضربات خلفت بعض الأضرار المادية، مع إصابة 5 عسكريين.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات على أهداف تقول إنها مرتبطة بإيران في سوريا، حيث ينمو نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد في الصراع الذي بدأ في 2011، بعد قمع وحشي لمتظاهرين سلميين.