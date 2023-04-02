سیاسة

وفاة طفل بعد 11 ساعة من العمل لإنتشاله من بئر في كوباني

author_image سوار أحمد
سوریا كوباني طفل بئر

أربيل (كوردستان24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل السبت الأحد، أن الطفل صالح العالق في بئر في مدينة كوباني توفي بعد 11 ساعة من محاولات إنقاذه، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من استعادة جثته.

وأشار المرصد الى أن الطفل "دخل في مرحلة صحية خطيرة نتيجة نقص الأكسجين"، مشيرا إلى أن عمق البئر يقدر بـ50 مترا.

وسقط الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات في بئر في قرية ديهابان في مدينة كوباني، حيث حاول المنقذون استخدام وسائل بدائية في عملية الإنقاذ لعدم توفر معدات حديثة.

ويبلغ عمق البئر 120 مترا فيما كان الطفل عالقا على عمق يقدر ما بين 40 إلى 50 مترا، وفق ما ذكر المصدر.

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