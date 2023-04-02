غبار وارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى، في حين ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً في الاقسام الشرقية وسيكون غائماً جزئياً في الاقسام الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تصاعد الغبار في اقسامها الغربية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".