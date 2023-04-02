سیاسة

إحالة مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية النيابية

author_image سوار أحمد
العراق مشروع الموازنة العراق مجلس النواب

أربيل (كوردستان24)-قام النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اليوم الأحد، بإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية.

وقال مكتب المندلاوي في بيان، أن "المندلاوي وجه في الإسراع بدراسة مشروع قانون الموازنة ومناقشته لإدراجه في جدول الأعمال في أقرب جلسة".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد أعلن يوم الجمعة عن تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب.

وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

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