القبض على "حنونة حكومة" في بغداد بتهمة المحتوى الهابط

أربیل (كوردستان 24 ) - أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الأحد، 2 نیسان بإلقاء القبض صاحبة مركز تجميل في بغداد.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إنه وفق مذكرة قبض القت قوة امنية القبض على صاحبة مركز تجميل واوشام ضمن منطقة المنصور في بغداد المدعوة (حنونة حكومة) بتهمة المحتوى الهابط.

وبحسب المعلومات المتوفرة ،فإن المتهمة قامت مؤخرا بنشر مقاطع فيديو تجاوزت فيها بالفاظ نابية على الحكومة العراقية إضافة إلى نشر مقاطع أخرى فاضحة وخادشة للحياء و تحتوي على إيحاءات جنسية.

وتشير المعلومات إلى أنها متهمة ايضا بإيتزاز الفتيات والنساء اللواتي يترددن على مركزها من خلال التقاط صور لهن وتهديدهن بها.