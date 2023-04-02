سیاسة

نهرو رواندوزي: منصب نائب شركة سومو سيمنح لحكومة اقليم كوردستان

"تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كوردستان لبيع النفط للعراق والاقليم"
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي إن الحكومة العراقية وافقت على منح منصب نائب شركة سومو لحكومة إقليم كوردستان.

وأعلن نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي نهرو رواندوزي ، ، لكوردستان 24: “وافقت وزارة النفط العراقية على منح نائب رئيس شركة سومو لحكومة إقليم كوردستان اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة تضم أربعة أعضاء إثنين من شركة سومو وإثنين يختارهما الاقليم ، وذلك لمراجعة عقود النفط وكيفية تسويق نفط كوردستان ”

وأضاف راوندوزي :" سيتم فتح حساب مصرفي جديد لعائدات نفط كوردستان تحت سلطة حكومة الاقليم  وتحت إشراف الحكومة العراقية "

 في غضون ذلك ، قال مستشار رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان لشؤون الطاقة بيوار خنسي،اليوم الاحد  لكوردستان 24 إن حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية ستوقعان اتفاقية لإعادة تصدير النفط خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وتابع مستشار حكومة إقليم كوردستان إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كوردستان لبيع النفط للعراق والاقليم

يأتي هذا بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس بتاريخ 25/3/2023 ، بتعليق تصدير النفط من اقليم كوردستان.

وكان مصدر مطلع قد قال لكوردستان 24 ، أمس ، إن هناك محادثات جيدة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية وانها قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق.

 

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