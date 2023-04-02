"رواندا آمنة".. بريطانيا تلوّح من جديد بترحيل المهاجرين إلى القارة السمراء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المملكة المتحدة أن رواندا آمنة لتوطين مهاجرين وصلوا إلى أراضيها بطريقةٍ غير شرعية، تمهيداً لتنفيذ خطة إرسال آلاف المهاجرين إلى الدولة الواقعة شرقي القارة الإفريقية.

وقالت وزيرة داخلية بريطانيا، سويلا برافرمان، إنها مقتنعة بأن رواندا "آمنة لتوطين مهاجرين وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير مشروعة" لكنها أحجمت عن تحديد أي موعد نهائي لأول عمليات الترحيل إلى هناك.

وتأمل الحكومة البريطانية في إرسال آلاف المهاجرين إلى رواندا في شرق القارة الأفريقية في إطار اتفاق بقيمة 148 مليون دولار، لردع طالبي لجوء يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة انطلاقاً من فرنسا.

وأُعلِن عن الخطة في أبريل نيسان 2022 لكن أول عملية ترحيل على متن رحلة جوية عرقلها إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب رويترز.

وحكمت محكمة لندن العليا في ديسمبر كانون الأول أن الخطة قانونية، لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.

ووضعت بريطانيا في مارس آذار الماضي تفاصيل قانون جديد يحظر دخول الواصلين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي من شأنه أن يمنعهم من طلب اللجوء وسيهدف إلى ترحيلهم، إما بإعادتهم إلى دولهم أو إلى ما يسمى بدول ثالثة آمنة.

وتقول بعض المنظمات الخيرية إن القانون المقترح ربما يكون "غير عملي ويضع مساعي آلاف اللاجئين الحقيقيين في دائرة التجريم وما يستوجب العقاب".