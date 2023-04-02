مجتمع

المسجد الحرام يستقبل أكثر من 9 ملايين معتمر وزائر منذ بدء شهر رمضان

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الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
الشرق الاوسط بيت الله الحرام الكعبة السعودية مكة

أربيل (كوردستان 24)- بلغ عدد قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار منذ بدء شهر رمضان، أكثر من 9 ملايين مصلي ومعتمر.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إن عدد قاصدي بيت الله الحرام بلغ منذ بدء شهر رمضان وحتى أمس السبت 9 ملايين و357 ألفاً و853 مصلياً ومعتمراً.

وشملت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين، توزيع 508 آلاف و560 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ62 ألفا و500 مستفيد، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كذلك تقديم التوعية الرقمية لـ719 ألفا و500 مستفيد، إلى جانب مليون و992 ألفا و50 مستفيدا من التوعية الميدانية، وتقديم خدمة التطويف لـ45 ألفا و560 مستفيدا.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة توزيع 9497 أسوارة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ249 ألفا و906 مستفيدين.

إلى جانب 32 ألفا و635 مستفيدا من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ653 ألفا و369 مستفيدا.

 

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