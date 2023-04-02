العراق والأردن في صدد إقامة مدينة اقتصادية مشتركة بمساحة 22 ألف دونم

أربيل (كوردستان 24)- طرح الأردن والعراق، الأحد، عطاءً دولياً لاستقطاب مطوّرٍ لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والمقرر إقامتها على الحدود بين البلدين،بمساحةٍ تقدّر بنحو 22 ألف دونم.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، إن "دعوة العطاء تشمل إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها".

وأضافت الوزراة في بيانٍ لها، أن "الشركة الأردنية العراقية المملوكة لحكومتي البلدين والمكلفة بتنفيذ المشروع، دعت كافة الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية و/أو المدن الصناعية و/أو المناطق التنموية و/أو المناطق الحرة، للمشاركة بالعطاء".

وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال النجم، في البيان "أهمية المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

كذلك "تحقيق التكامل في العديد من المجالات سيما الصناعية منها وإحداث التنمية المطلوبة في البلدين، وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتنشيط العديد من القطاعات".

وقال الوزيران: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيشكل رافعة قوية للتعاون الاقتصادي ويحفز استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية وهو بمثابة رسالة قوية لإمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي في الإطار العربي في العديد من المجالات".