برواري: تأخير إجراء انتخابات كوردستان سيخلق فراغاً قانونياً في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني لإجراء الانتخابات عبد السلام برواري، اليوم الأحد، أن تأخير إجراء انتخابات كوردستان سيخلق فراغاً قانونياً في الإقليم.

وقال عبد السلام برواري في مقابلة مع كوردستان 24، "اتفقنا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان".

وأضاف "أننا وضعنا رؤية مشتركة لهذا الغرض، حيث تم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية، إضافة إلى أن نسبة كل دائرة ستكون وفقاً للمعدل المستخدم في العراق".

وأكد أن "إجراء الانتخابات سيكون وفق قوائم شبه مفتوحة، بحيث تكون نصف المقاعد عن طريق عمليات الاقتراع، والنصف الآخر وفقاً لترتيب المرشحين في القائمة".

وتابع "بعد التفاهم الذي توصلنا إليه مع الإخوة في الاتحاد الوطني، أرسلوا لنا شيئاً آخر في اليوم التالي، مختلفاً عن النقاط التي اتفقنا عليها معهم"، مضيفاً "لكننا قبلنا نقاطهم الجديدة أيضاً".

وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يطالب بتوزيع مقاعد المكونات"، مؤكداً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يدعو للاستماع إلى مطالب المكونات، وأخذ رأيهم بعين الاعتبار".

وشدد على أن "رأي الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو رأي المكونات"، معرباً عن أمله "بأن يعقدوا اجتماعاً جديداً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال هذا الأسبوع".

وختم بأنه "ينبغي على الشعب عدم السماح لأي حزب بوضع العراقيل أمام إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "تأخير إجراءها سيخلق فراغاً قانونياً في الإقليم".

وفي وقت سابق، حددت رئاسة إقليم كوردستان، موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم، فيما أكدت، أن جميع الجهات متفقة على الموعد.

وذكر بيان رئاسة الإقليم، أنه "بناءً على المادة رقم 1 لسنة 2005، المعدل، حدد رئيس إقليم كوردستان يوم 18-11-2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم".

كما عقدت المكاتب الانتخابية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، في شهر آذار الماضي، اجتماعاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بحثت فيه جملة ملفات، وفي مقدمتها وضع آلية تهدف لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا.

واتفقت فيما بينها على النقاط التالية:

1- نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.

2- اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.

3- اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.

4- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

5- رئاسة برلمان كوردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعاً مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان.