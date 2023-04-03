سیاسة

البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون استحداث محافظة حلبجة

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العراق

 ‌أربيل (كوردستان 24 ) - انهى مجلس النواب الاحد، القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وقالت الدائرة الاعلامية في البرلمان في بيان تابعته كوردستان 24 ، إن "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، قد أكد في وقت سابق من يوم الاحد، ان الجلسة المقبلة ستشهد القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية.

وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسته الاعتيادية، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وبحضور 170 نائباً. وكان من المقرر ان تعقد الجلسة بتمام الساعة الثامنة والنصف

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