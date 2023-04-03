بعد حلبجة.. العراق يستعد لمحافظته الـ20

أربیل (كوردستان 24 ) - كشف النائب عن كتلة "حقوق" البرلمانية حسين العامري، عن اتفاق بإدراج مشروع قانون تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة على جدول أعمال البرلمان.

وقال العامري فی تصریحات صحفیة ، إن إدراج مشروع القانون سيكون في الجلسة المقبلة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في كانون الثاني يناير 2014 بتحويل قضاءي طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، وتلعفر التابع لمحافظة نينوى إلى محافظتين، قبل أن يتعرقل تمريره في البرلمان بسبب خلافات سياسية أعقبها اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية.

يأتي ذلك بعد أن أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.

وستكون حلبجة المحافظة الرابعة رسميا على مستوى اقليم كوردستان بعد اربيل والسليمانية ودهوك، والمحافظة 19 على مستوى العراق، والتي تتمتع بخصوصية لدى الكورد بسبب حالة القصف الكيماوي الذي تعرضت له زمن النظام السابق

وتبلغ مساحة قضاء تلعفر 4453 كيلومتراً مربعاً، وبعدد سكانٍ يبلغ نحو 170 ألف نسمة، أغلبهم من التركمان المسلمين من الطائفتين الشيعية والسنّية، إلى جانب سكان من العرب والكورد.

وتتمركز المدينة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، وتبعد مسافة نحو 50 كيلومتراً عن الحدود التركية، و60 كيلومتراً عن الحدود السورية، إلى الغرب من مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى شمالي العراق، وتتبعها 3 نواحٍ إدارية هي زُمار وربيعة والعياضية.

وتتكون تلعفر من 78 قرية، منها 49 عربية و29 كوردية، وتحدّها شرقاً الموصل، وشمالاً دهوك، وغرباً سنجار، وجنوباً بلدة الحضر. وتبعد تلعفر عن بغداد حوالي 450 كيلومتراً شمالاً.