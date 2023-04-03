العراق يحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للصناعات الكيميائية من الأردن

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قطاع الصناعات الكيماوئية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن أن العراق ثالث أكير مستورد لتلك الصناعات.

وقال ممثل القطاع، أحمد البس، إن "إجمالي صادرات القطاع بلغ نحو 1.85 مليار دينار خلال عام 2022، محققاً بذلك نمواً بنسبة 30 بالمئة مقارنةً مع عام 2021".

وعزا "البس" ذلك إلى "ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة سعياً لتحقيق الأمن الغذائي من قبل مختلف دول العالم".

وأضاف: "القطاع الذي تصل صادراته إلى 117 دولة حول العالم، يأتي بالمرتبة الأولى من حيث الإنتاج داخل القطاع الصناعي الاردني، حيث يستحوذ على نحو 24 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي، ويصل حجم الإنتاج في القطاع لنحو 4.3 مليارات دينار".

وتأتي الولات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تليها الهند ثانياً، ثم العراق ثالثاً، فالسعودية رابعاً ومصر والبرازيل بالمرتبة الخامسة والسادسة على التوالي.