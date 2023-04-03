وفد حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع شركة "سومو" في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يصل بغداد اليوم الاثنين، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان لبحث مسألة إعادة تصدير نفط الإقليم ومناقشة آلية مبيعاتها في المستقبل، والاجتماع مع شركة "سومو".

مراسل كوردستان 24 في بغداد، شفان جباري، قال إنه من المقرر "وصول وفدٍ من إقليم كوردستان إلى العاصمة اليوم، وسترافق الوفد الشركات المنتجة للنفط في إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن يجتمعوا مع شركة "سومو" بإشراف وزارة النفط العراقية".

وأضاف: "توصلت أربيل وبغداد إلى اتفاقٍ بشأن موضوع الصادرات النفطية من الإقليم من خلال لقاءاتٍ مكثّفة بين وفدي الجانبين، بإشراف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأشار مراسل كوردستان 24 في بغداد، إلى احتمالية الإعلان اليوم أو غداً عن توصّل الطرفين إلى اتفاقٍ حول موضوع النفط.

ووفق المراسل، تشكّلت لجنة من أربعة أعضاء بين أربيل وبغداد، اثنان منهما يتبعان لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة كوردستان، والعضوان الآخران من وزارة النفط العراقية.

ومن المقرّر، بحسب مراسل كوردستان 24، أن "تشرف هذه اللجنة على تصدير نفط الإقليم وتسويقه، تحت سلطة حكومة كوردستان، ووجوب فتح حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي يكون خاصاً لعائدات نفط الإقليم، على أن يُحدَّد شخص واحد لسحب الأموال".

وكانت وزارة النفط العراقية أكدت في وقتٍ سابق على حرص "الحكومة على الإسراع في استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام".