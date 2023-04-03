الان .. وفد حكومة إقليم كوردستان فی إجتماع ٍ مع وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية

أربيل (كوردستان 24 ) - دخل وفد حكومة إقليم كوردستان في إجتماع مع وزارة النفط وشركة سومو، ومن المقرر أن يجتمع الوفد الكوردستاني وشركة سومو مع شركات النفط بعد الاجتماع.

قال فارس عيسى ، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد ، لكوردستان 24 اليوم الإثنين ، 3 نيسان ، إن وفد حكومة إقليم كوردستان يجتمع حالياً مع وفد وزارة النفط وشركة سومو

وأشار عيسى انه عقب الاجتماع سيجتمع وفد حكومة الاقليم وشركة سومو مع شركات النفط

يأتي هذا في وقت أفاد مراسل كوردستان 24 في بغداد شفان جباري ، اليوم الاثنين ، أن أربيل وبغداد توصلتا إلى اتفاقٍ بشأن موضوع الصادرات النفطية من الإقليم من خلال لقاءاتٍ مكثّفة بين وفدي الجانبين، بإشراف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأشار مراسل كوردستان 24 في بغداد، إلى احتمالية الإعلان اليوم أو غداً عن توصّل الطرفين إلى اتفاقٍ حول موضوع النفط.

ووفق المراسل، تشكّلت لجنة من أربعة أعضاء بين أربيل وبغداد، اثنان منهما يتبعان لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة كوردستان، والعضوان الآخران من وزارة النفط العراقية.

ومن المقرّر، بحسب مراسل كوردستان 24، أن "تشرف هذه اللجنة على تصدير نفط الإقليم وتسويقه، تحت سلطة حكومة كوردستان، ووجوب فتح حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي يكون خاصاً لعائدات نفط الإقليم، على أن يُحدَّد شخص واحد لسحب الأموال".

وكانت وزارة النفط العراقية أكدت في وقتٍ سابق على حرص "الحكومة على الإسراع في استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام".

أربيل وبغداد توصلا إلى اتفاق بشأن موضوع الصادرات النفطية من إقليم كوردستان ، لأنه في الأيام الأخيرة تحت إشراف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بغداد. اجرى مناقشات مكثفة حول موضوع صادرات النفط من اقليم كوردستان وحققت نتائج طيبة.

وبحسب الأنباء ، سيتم التوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية اليوم أو غدا. وبحسب مراسل كردستان 24 في بغداد ، فقد تم تشكيل لجنة من أربعة أعضاء بين أربيل وبغداد ، وعضوين من وزارة الثروات الطبيعية وعضوين من وزارة النفط العراقية ، وفتح حساب مصرفي مع البنك المركزي العراقي للنفط. الإيرادات في إقليم كوردستان ويجب أن يكون لشخص واحد فقط سلطة سحب الأموال. أمر رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتعليق صادرات النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان.