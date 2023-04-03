إردوغان يصعّد هجومه على منافسيه في الانتخابات الرئاسية

‌أربيل (كوردستان 24 )- تصاعدت حرارة المنافسة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تشهدها تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل. وازدادت معركة الرئاسة على وجه الخصوص سخونة مع تكثيف الرئيس رجب طيب إردوغان هجومه على منافسيه.

وبينما لا يزال الجدل مستمراً حول «قانونية» خوض إردوغان انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة، أكد وزير العدل بكير بوزداغ، أنه «لا جدوى من نقل قرار المجلس الأعلى للانتخابات، برفض الطعون التي قدمت إليه من بعض أحزاب المعارضة والقانونيين، وتأكيده عدم وجود ما يمنع ترشحه إلى المحكمة الدستورية عبر طلبات فردية».

وقال بوزداغ عبر «تويتر» الأحد، إن «قرارات المجلس الأعلى للانتخابات نهائية وباتة، ولا يمكن الاستئناف عليها، وفقاً للدستور، وبالتالي فإن الطعن على قراراته أمام المحكمة الدستورية خطوة لا جدوى منها».

في الوقت ذاته، ومع تصاعد سخونة الحملات الانتخابية، لا سيما معركة الرئاسة التي يخوضها 4 مرشحين؛ هم: إردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب «البلد» محرم إينجه، ومرشح تحالف «أتا» سنان أوغان، أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز «يورو بول»، ونشرت نتائجه الأحد، تقدم كليتشدار أوغلو على إردوغان بواقع 13 نقطة، حيث حصل مرشح المعارضة على 56.8 في المائة، بينما حصل إردوغان على 43.2 في المائة.

وكانت نتائج استطلاعات للرأي أجرتها 17 شركة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، أظهرت تفوق مرشح تحالف «الأمة» المعارض كمال كليتشدار أوغلو على إردوغان بفارق 2.6 في المائة، وحصول المعارضة على الأغلبية في البرلمان، وأن الوضع الاقتصادي يعد أكبر العوامل المؤثرة في توجهات الناخبين.

وفي موازاة ذلك، واصل إردوغان هجومه على منافسيه وتوجيه الاتهامات إليهم خلال التجمعات الانتخابية التي يعقدها في الولايات المنكوبة بزلزالي 6 فبراير (شباط)، وفي غيرها من المناطق. وخلال كلمة أمام جمع من مؤيدي «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في ولاية إلازيغ، شرق تركيا، مساء السبت، هاجم إردوغان منافسيه الثلاثة قائلاً: «لا تحتاجون حتى إلى النظر إلى ما يوجد على الجانب الآخر. من ناحية، فإن الانفصاليين لديهم السيد كمال (كليتشدار أوغلو) يسير معهم، ومن ناحية أخرى، هناك محرم (إينجه). ولا داعي لعد الواحد من الجانب الآخر أو ذكر اسمه (في إشارة إلى سنان أوغان)... وبالطبع لديكم أخوكم (في إشارة إلى نفسه)، الذي كرس السنوات الأربعين الأخيرة من حياته لخدمة بلده وأمته، كرئيس بلدية ورئيس وزراء ورئيس جمهورية. لديكم أخ قطع شوطاً طويلاً في تعزيز الديمقراطية والاقتصاد في تركيا».

ورداً على إردوغان، قال المرشح سنان أوغان: «السيد إردوغان قال لا داعي لعد الواحد الآخر، هذا في الواقع مظهر من مظاهر اللاوعي... إنه ينظر وفقاً إلى أصوات القوميين الأتراك كقطعة من الكعكة، لكنه سيرى جيداً ما سيخرج من الحقيبة في 14 مايو... لا تنسَ يا سيد إردوغان». وأضاف أوغان عبر «تويتر»: «سوف يتجاهلونك، وستكون موجوداً أكثر».

في السياق ذاته، وجه الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ أكثر من 6 سنوات، رسالة إلى الناخبين عبر حسابه على «تويتر»، الذي يديره محاميه، قائلاً: «إن هناك من يقول إن كل شيء سيكون سيئاً للغاية إذا خسر إردوغان الانتخابات».

وأضاف: «على سبيل المثال، اليورو يساوي 20 ليرة تركية، كيلو اللحم 300 ليرة، كيلو الجبن 200 ليرة، عدد العاطلين عن العمل 5 ملايين، حد الجوع 10 آلاف ليرة، والحد الأدنى للأجور 8.500 ليرة، حتى 50 ألف شخص يموتون في زلزال... بالله عليكم ماذا يمكن أن يكون هناك أسوأ من ذلك؟».