مزارعو "آكري" يعتمدون طرقاً جديدة لري محاصيلهم

أربيل (كوردستان 24)- يعتمد مزارعو قضاء "آكري- عقرة" بمحافظة دهوك، نظاماً جديداً للري، لمواجهة سنوات الجفاف ونقص مياه الأمطار.

ومع ظهور علامات قلة الهطولات المطرية، اتّبع مزارعون في سهل "نافكوري" تقنية صندوق الماء لري الشتلات والأشجار المثمرة والتي تستخدم لأول مرة في إقليم كوردستان.

وتتميز هذه التقنية بفوائد كثيرة، إضافةً إلى عدم السماح بتدهور مكونات التربة أو فشل الموسم الصيفي.

وقال ياسر عبد القادر، وهو مزارع بمنطقة "آكري- عقرة" ويعتمد على تقنية صندوق الماء لزراعة شتلاته وأشجاره: "نعتمد على هذا النظام في الري ضمن الأماكن التي لا توجد فيها آبار أو يصعب الحصول على المياه".

من جانبه، قال هندرين سالار، وهو مزارع آخر يتبع تقنية الصندوق: "كل ما زرعناها في السنوات السابقة لم تنمو بسبب نقص المياه".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "هذا الموسم استخدمنا هذه التقنية الجديدة، فهي تحافظ على المياه وتحتاج لنسبة مياه قليلة جداً".

بدوره، قال الخبير الزراعي، كاميران بامرني، يُعتَمد هذا النظام في 40 دولة، وهو ناجحٌ للغاية ويحمي الأشجار من أشعة الشمس والحرارة والبرودة.