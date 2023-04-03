حكومة كوردستان: جهود الكابينة التاسعة لتوحيد البيشمركة لا تزال مستمرة

أربيل (كوردستان24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الاثنين، ان جهود التشكيلة الحكومية التاسعة، من أجل توحيد وإعادة هيكلة قوات البيشمركة، لا تزال مستمرة.

وقالت دائرة الإعلام في بيان، "بهدف توحيد قوات البيشمركة، تم تشكيل لجنة تضم أفرادا من وزارة البيشمركة، لإجراء المقابلات والفحوصات الطبية والإطلاع على الملفات الشخصية للعناصر وتصنيفها".

ويتألف المشروع من 35 نقطة، وافق عليها برلمان إقليم كوردستان ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين احداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

وبحسب قرارات اجتماع مجلس الدفاع التابع لوزارة البيشمركة، فإن مجموعة من الشروط الخاصة، مثل العمر المناسب للقانون العسكري، ينبغي مراعاتها.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وأكد البيان، ان كل من الالوية (17 و18 و19 و21 و22) من الوحدتين 70 و80، قد تم الانتهاء من جميع ترتيباتها العسكرية ونقلها إلى ممتلكات وزارة البيشمركة.

كما انه تم استكمال كافة الترتيبات العسكرية لنقل الألوية 23، 24. 26 و28 إلى ممتلكات وزارة البيشمركة، كما تم إنجاز ترتيبات نقل اللواء 27 العسكرية، بنسبة 70 بالمئة.

وحاربت قوات البيشمركة تنظيم داعش لسنوات بدعم من قوات التحالف الدولي وتمكنت من دحره وتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم المتشدد.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق إلّا أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.