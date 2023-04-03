رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 3 نيسان (أبريل) 2023، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين.

وشهد الاجتماع، التباحث بشأن آخر المستجدات إزاء الوضع العام في العراق والمنطقة، فضلاً عن مناقشة مسار الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة.

كذلك جرى التأكيد على أهمية مواصلة دعم قوات البيشمركة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقة والتنسيق مع قوات التحالف الدولي.