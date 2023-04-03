محافظة أربيل تصدر بياناً بشأن تغيير اللوحات واللافتات إلى اللغة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة شاملة لتغيير اللوحات واللافتات في الأماكن العامة والتجارية إلى اللغة الكوردية.

وذكرت المحافظة في بيان، "بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، وبهدف الاهتمام باللغة الأم، ولتغيير اللوحات واللافتات في الأماكن العامة إلى اللغة الكوردية، ترأس محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الإثنين، اجتماعاً خاصاً لإطلاق حملة شاملة لتغيير اللوحات واللافتات في الأماكن العامة والتجارية إلى اللغة الكوردية".

وأكد محافظ أربيل بحسب البيان، أنه "تم توجيه جميع الجهات المعنية بإطلاق حملة شاملة لتغيير اللوحات واللافتات في الأماكن العامة والتجارية إلى اللغة الكوردية، وذلك بعد إنقضاء المهلة المحددة التي استمرت من 25.2.2023 وحتى 1.4.2023".

وتابع أن "أي شخص لم يلتزم بالقرار ولم يغيّر لوحاته ولافتاته إلى اللغة الكوردية خلال هذا الشهر، سيتعرض إلى المسائلة القانونية".

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في 21 شباط فبراير 2023، قرارين بشأن الاهتمام باللغة الكوردية.

وجاء في القرار الأول، من أجل الاهتمام باللغة الكوردية باعتبارها اللغة الأم، "وجهنا كلاً من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بالتنسيق مع الأكاديمية الكوردية والخبراء والمختصين في هذا المجال، بإعداد برنامج مناسب لتعليم اللغة الكوردية للأجانب المقيمين للعمل في إقليم كوردستان".

وفي القرار الثاني، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان جميع الوزارات استناداً إلى قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان/العراق رقم (6) لسنة 2014، وبهدف حماية اللغة الكوردية باعتبارها اللغة الرئيسية في إقليم كوردستان، بالقيام بالإجراءات اللازمة لكتابة اللغة الكوردية على اللوحات في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية، وعلى مكاتب وممثليات وقنصليات الدول الأجنبية، والمنظمات الأجنبية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

كما جاء في قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان، أنه ينبغي الاهتمام باللغة الكوردية في الفنادق والمرافق السياحية والمطاعم، وأن تكون اللغة الكوردية موجودة في قوائم الطعام والأدلة والإرشادات.